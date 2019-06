Samlet inn stor sum til ro-aksjon

Nyheter

Sommeren 2018 ble båten ”Ronja Hope” rodd fra Trondheim til Ålesund til inntekt for Kreftforeningen. I løpet av de åtte dagene samlet Robin og Petter fra Sølvtrans AS inn over 800.000 kroner.

Nå ros "Ronja" Hope på nytt. Denne gang fra Ålesund til Lofoten i perioden 27.mai til 5.juni, i forbindelse med kampanjen "Stoltavlaksen". Underveis er de innom ni av kystens viktigste havbrukssamfunn for å sette fokus på norsk havbruk og kreftsaken, og i forrige uke var turen kommet til Frøya.

Det ble holdt et Stoltavlaksen-arrangement på Hotell Frøya i regi Frøya næringsforum og Måsøval fiskeoppdrett den 29.mai. Nå har lederen i Frøya næringsforum, Torill M. Pettersen, overført summen som kom inn fra arrangementet og hovedsponsorene Måsøval, Ervik Laks og Ørret, Salmar, Eidsvaag, Frøygruppen, Hotell Frøya, Bewi Synbra Group, Mowi og Lerøy Midt til ro-saken. En sum på hele 80.000 kroner.