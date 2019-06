Skal finne tiltak for plast på avveie

Nyheter

Hovedutvalg for næring i Trøndelag fylkeskommune har vedtatt å støtte et utviklingsprosjekt Sjømat Norge har tatt initiativ til. Hovedutvalget bevilger 1 million kroner til gjennomføring av prosjektet «Plast og havbruksnæring i Trøndelag». Næringa skal i tillegg selv finansiere om lag det samme. Nå ønsker næringa å finne tiltak som mest mulig begrenser plast på avveie fra produksjonen.







- Det er positivt at næringa ønsker å gjennomføre et prosjekt for å finne fram til gode løsninger for å redusere plastavfallet som ender opp i havet. Selv om mye av plastavfallet fanges opp og blir behandlet slik det skal, er det godt å se at man vil forbedre dette ytterligere, sier fylkespolitiker Henrik Kierulf (H) i en kommentar.

- Hvert minutt havner det omtrent 15 tonn plast i havet. Om dette fortsetter vil det i 2050 være mer plast enn fisk i sjøen. Når vi samtidig vet at det ble eksportert laks for 17 milliarder i 2018 fra Trøndelag, så ser vi hvor viktig det er for verdiskapingen i Trøndelag at vi også i framtiden har hav der fisk kan leve, sier Kierulf.





- Alle initiativ som vil bidra til å redusere dette og løse det som er i ferd med å bli et av de største miljøproblemene i vår tid, er veldig positive. Jeg er derfor glad for at Trøndelag fylkeskommune støtter dette prosjektet, sier han.

