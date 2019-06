Storslått jubileumsfest for kulturskolen

Nyheter

Torsdag kveld var det duket for storslått 25-årsjubileumsfest for Hitra Kulturskole.

I to timer underholdt elever og lærere ved skolen for et publikum på over 180 i Hitrahallen.

En jubileumsfilm fortalte historien til Hitra kulturskole, og flere tidligere kulturskoleelever, som senere har gjort musikk-karriere hilste til kulturskolen på storskjerm.

Etter forestillingen var det fest for kulturskolelevene, der blant andre Hitterklang underholdt.

Se bildene fra de flotte forestillingen i bildekarusellen ovenfor.