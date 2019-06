Marita blir den nye banskjefen

Nyheter

Sparebank1 Midt-Norge har ansatt ny banksjef for Frøya og Hitra etter Anders Gåsø.

Den nye banksjefen blir Marita Selvåg (33) fra Knarrlagsundet. Hun er utdannet siviløkonom, og har i seks år jobbet som kontroller i Lerøy Midt. Hun vil starte i banksjefjobben når oppsigelsestida i Lerøy går ut 1. desember.

- Det er sånn at man har jobber med noe i noen år, så får man lyst til å se etter nye utfordringer. Jeg jobba ett år i Den Danske bank da de hadde konor på Hitra, men ellers er jeg fersk i det som har med bank å gjøre. Men avdelingen her har mange erfarne bankfolk som jeg vil dra nytte av, sier Marita Selvåg.

- Vi hadde mange gode søkere, både interne og eksterne. Men når vi begynte å se på cv-en til Marita, med den utdanningen, og erfaringen fra den viktigste næringa vi har her ute, så pekte hun seg ut som noen vi burde satse på. Sparebank1 SMN er ved siden av å være en privatbank, også viktig som næringsbank her i regionen. Slik sett er det positivt at vi får en banskjef som kjenner næringa, sier regionbanksjef Arne Elven.

Marita vil lede en avdeling som, inkludert henne selv, teller 10 personer fordelt på kontorene på Sistranda og Fillan. Lokalavdelingen har fem privatrådgivere, en bedriftsrådgiver og tre eiendomsmeglere.

Marita Selvåg ser fram til å starte i den nye jobben, som til tross for at den handler om økonomi, blir noe annet enn å være kontoller i et oppdrettsselskap.

- Det blir en jobb der man enda mer skal ha fokus på kundene. Man skal ikke bare selge et produkt, men være en rådgiver. Jeg ser det slik at vi som bank skal gi de gode rådene til folk om deres privatøkonomi. Og at våre råd skal bidra til at hverdagen og framtida til kundene våre blir bedre, sier Marita Selvåg.