Helland: - Deilig å se en slik fotballglede

Nyheter

Lørdag ettermiddag var Frøya storhall full av proffe fotballspillere fra RBK og Ranheim Fotball, og håpefulle amatører fra Hitra og Frøya.

Etter at proffene hadde hatt egen trening i storhallen, var det tur for å lære bort fotballteknikk til ungene og ungdommene. Et opplegg som har kommet i stand med Salmar som sponsor.

RBKs Pål André Helland syntes det var stas å møte de unge øyværingene.

- Jeg husker selv da jeg var på den alderen, at det var veldig givende å få møte Rosenborgspillere. Så jeg håper at de synes det er givende at vi har trening med dem, og at det er til videre motivasjon, både i fotball, skolegang og hva det måtte være ellers i livet. Forhåpentligvis kan vi bidra til det, sier Helland til lokalavisa.

- Hva synes du om innsatsen deres i dag?

- Det er deilig å se en slik fotballglede. Vi må ikke glemme at vi er veldig priviligerte som har fotball som jobb. Da må vi bare ta et steg tilbake, og huske hvorfor vi holder på med fotball og elsker dette spillet.

- Ser du noen talenter her i dag?

- Ja det er det. Han der er ikke gamle karen, og er bra i mål. Det er flere gode keepere her, og det er flere jenter og gutter som har en fremtid som fotballspillere, bare de har lyst og trener nok. Da kan det bli artig ut på øyene her, smiler Helland.

Karen i mål, som Helland mente hadde talent, var Jonathan Eidesen (9).

- Hva synes du om at Pål André Helland synes du var god i mål?

- Jeg vet ikke jeg.

- Hva synes du om å få trene med Rosenborgspillerne?

- Det er fint. Men jeg er egentlig ikke så gammel ennå. Jeg er bare ni år.

- Har du lyst til å bli fotballspiller eller?

- Ja, jeg har lyst til å bli keeper.

- Hvem har du lyst til å spille for da?

- Liverpool.

- Har du lært noe i dag da?

- Jeg har lært at de skyter litt hardt.

Lisa Krutvik (13) hadde også fått utbytte av den proffe fotballtreningen.

- Hva synes du om å bli trent av Pål André Helland og de andre Rosenborgspillerne?

- Det er ganske artig. Jeg syntes alltid han (Helland) har sett sur ut når jeg har sett han på TV, men han er veldig hyggelig. Jeg blir helt starstruck, gliser hun.

- Får du noe ut av treningen?

- Jeg får trent på skuddene, og innlegg og å score, sier Lisa.

Mange sikret seg også autografer av RBK og Ranheim-spillerne, og mange unge spillere dro hjem med minner for livet.