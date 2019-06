Nyheter

Fotball herrer 4. divisjon

Hitra - Byåsen: 7-0

Etter et forsmedelig tap på hjemmebane, mot nedrykkslaget Svorkmo forrige helg, gikk det adskillig bedre for Hitra herrer nå søndag.

- Det var på tide. Det var deilig med en sånn kamp. Vi går ut med høyt press, og prøver å stenge av Byåsen og bryte dem av høyt opp ei banen. Det lykkes vi veldig godt med, og viner fryktelig mange baller på den siste tredelen, slk at vi får tidlig får festet et grep på kampen. Tidligere har vi slitt litt med uttellingen. Men i dag fikk vi en tidlig skåring, og etter to null før pause slipper vi skuldrene litt ned. Vi hadde god kontroll å hele kampen. Stian Kristiansen skåret det første målet med langskudd fra 30 meter rett opp i vinkelen.

- Var Byåsen så bra som de skulle være?

- De spilte ganske ungt i dag. Vi var større og sterkere, og vant de fleste duellene.

- Hva betyr denne kampen for veien videre?

- Det betyr at vi har mer trua igjen. Og det var viktige tre poeng. Vil holder avstanden nedover, samtidig som vi lukter litt på de fremom oss. Jeg er veldig godt fornøyd med kampen. Fredrik Reksen skårer ett mål. Stian Kristiansen skårer ett, Erlend Bakeng skårer to, og Sindre Kvakland to, og Eirik Jørgensen skåret ett mål. Simen Eide hadde også en veldig god kamp på midten, styrer mye av spillet og gjør de rundt seg bedre.

Forrige helg lå Hitra på 8. plass på tabellen, men ligger nå enten på 8. eller 7. plass.