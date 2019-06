Nyheter

1. Mangeårig grendalags-leder på Sula, Venstre-politiker og tidligere pubeier. Hva heter han?

2. Hvor mange kirker/kapeller fins på Hitra?

3. Frøya hadde en gang en torvfabrikk med jernbane. Hvor lå denne?

4. Hva heter entreprenøren som har planert industriområdet på Jøsenøya?

5. Hvilken fugl er det en skulptur av på Frøyatorget?

6. Hva het ekteparet som startet med ambulansetransport på Hitra?

7. Hva heter han som trakk seg som varaordfører på Frøya vinteren 2019?

QUIZ til kaffen - 8 Når besøkte kongeparet InnovaMar på Kverva? Test deg på disse 15 lokale spørsmålene.

8. Hva heter leirskolen på ei øy ut for Kvenvær?

9. Hva heter musikkstykket Hans Anton Grønskag og Magne Romestrand har skrevet, som Frøya teaterlag satte opp i 2012?

10. Hvor har Marine Harvest sitt anlegg på Hitra i dag?

11. Nordskag oppvekstsenter var i 2014 stemmested for et parlamentsvalg. For hvilket land?

12. Hva heter daglig leder ved Kvernhusvik Skipsverft?

13. Hvem var leder av redaksjonskomiteen for boka «Stolt fortid – lys framtid», jubileumsboka for Frøya kommune?

14. Hvilket nytt parti kom inn i Hitra kommune-styre i 2011?

15. Hvem er daglig leder ved Dolmsundet Hotell?

Svarene

Svar: 1) Edvin Paulsen. 2) Sju. 3) Kvistamyran. 4) Johs. Syltern AS 5) Skarv. 6) Jenny og Leif Kristoffersen. 7) Pål Terje Bekken. 8) Skårøya. 9) Havlandet. 10) Ulvan. 11) Bulgaria. 12) Otto J. Lien. 13) Øyvind E. Johansen. 14) Pensjonistpartiet. 15) Stian Vatn.