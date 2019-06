- De neste ukene må skuelystne holde seg utenfor dette området

Nyheter

TrønderEnergi har i dag sendt ut to kart for å orientere om hva som er sikkerhetssonen rundt anleggsområdet for vindkraftutbygginga.

Sikkerhetssonen er avmerket med rød sirkel, mens den svarte linja viser det som er selve konsesjonsområdet.

- Det som ligger innenfor den svarte linjen viser konsesjonsområdet. Dette er anleggsområdet fram til idriftsettelse høsten 2020. Rød sirkel på kartet er de neste to-tre ukene sikkerhetssonen som skuelystne og andre må holde seg utenfor, opplyser TrønderEnergi.

Vindkraftutbyggeren legger til at fylkesveien forbi Nessadalen vil kunne bli stengt i korte tidsrom på dagtid som følge av sprengningsaktiviteter.

- Som tidligere meldt gjelder det fortsatt at næringslivet har en egen kontaktperson som kan kontaktes vedrørende spørsmål om veistenging, skriver selskapet.

I dag startet TrønderEnergi opp igjen anleggsarbeidet etter at Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) før pinse ikke fant grunn til å omgjøre Fylkesmannens vedtak.

- Det innebærer at dispensasjonen kommunen ga i 2016 fortsatt gjelder. Det er dermed ingenting i veien for at TrønderEnergi kan starte opp igjen arbeidet, varslet departementet torsdag ettermiddag.

I dag (tirsdag) har Frøya formannskap hatt møte der kommunens advokat har orientert om de videre alternativene. Politikerne møtes igjen onsdag morgen for å fatte en beslutning.

