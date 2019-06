Gjentar suksessen med friske afrikanske rytmer i meierisalen

Nyheter

Strand SeniorBrass inviterer nok en gang til AfroFrazz, denne gang i Meierisalen / Kystmuseet. Mange husker konserten i Hitra samfunnshus i oktober i fjor. Konserten, med Helge Førde som er kjent fra blant annet Brazz Brothers, fikk gode kritikker fra den lokale pressen, skriver Strand seniorbrass i en pressemelding.

Friske afrikanske rytmer

AfroBrazz er en konsert med afrikanske melodier og sanger, de fleste arrangert for brassband av Helge Førde. Førde er kjent fra Brazz Brothers, der han blant annet spiller sammen med sine bror, Jan Magne. Førde er kveldens dirigent, og deltar sammen med den afrikanske trommeprofessoren Julius Charo Shutu. Shutu vakte oppsikt med sitt fantastiske trommespill i samfunnssalen siste høst.

I konserten får publikum høre tradisjonelle melodier som Malaika, som tidligere er gjort kjent av Boney M og Miriam Makeba. Vi får høre friske afrikanske rytmer i Masai og Kongolela, og klangfulle melodier som i African Hymn.

AfroBrazz på Torghattfestivalen

Strand SeniorBrass fikk gode tilbakemeldinger etter konserten i oktober. Mange har ytret ønske om en reprise av AfroBrazz. I tillegg er korpset utfordret av Brønnøysund Musikkorps til å spille åpningskonserten på Torghattfestivalen 2019, som går av stabelen i perioden 20.-23. juni.

– Det er en ære å få spille åpningskonserten på den tradisjonsrike festivalen, uttaler Roger Lund, i følge pressemeldingen. Han er dirigent for Strand SeniorBrass.

Strand SeniorBrass er et av to ambassadørkorps av Torghattfestivalen, og deltar i år for 9. gang.

Konsert i Meierisalen (Kystmuseet) torsdag 13. juni kl. 20:00

- Da vi ble utfordret til å spille åpningskonsert på Torghattfestivalen, bestemte vi oss fort for at det måtte bli AfroBrazz, sier Roger Lund.

- Vi tok kontakt med Helge (Førde) og Julius (Charo Shutu) og spurte om de hadde mulighet til å reise sammen med oss til Brønnøysund. Det hadde de heldigvis. Da konserten var avtalt med Brønnøysund musikkorps, ble vi fort enige om å gjenta konserten hjemme på Hitra. Slik kunne vi oppfylle ønskene til mange i vårt lokale publikum om å gjenta konserten, avslutter dirigenten.

Billetter til konserten kan kjøpes digitalt på eBillett på www.ebillett.no. Det er i tillegg mulig å kjøpe billetter på Kystmuseet. Korpset har Vipps, og tar også imot kontanter.

Fakta: Strand SeniorBrass

Strand SeniorBrass er et brassband som har sitt utspring fra Strand skolekorps på innsida av Hitra. Korpset, som ble stiftet i 1991, har gledet hitterværingene med feiende fin korpsmusikk i snart 30 år.

Korpset er mest kjent for sin Kakelinnekonsert, som går av stabelen i Sandstad kirke den 21. desember hvert år. Årets konsert blir den 20. i rekken. Korpset gjennomfører hvert år en rekke konserter lokalt på Hitra, sist på Knarren i Knarrlagsund i begynnelsen av mai i år.