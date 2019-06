Håndballspillere fra Frøya og Hitra hevder seg i toppen av scoringsstatistikken

Nyheter

Vera Bekken ble sist sesong toppscorer i 1.divisjon for kvinner. Hun scoret til sammen 165 mål på 19 kamp, det vil si 8,7 mål per kamp. Vera er ikke den eneste frøyværingen med etternavn Bekken som tegner seg på scoringslistene titt og ofte. Hennes lillesøster Vendela Bekken ble sist sesong toppscoreren i 4.divisjon for damer med 160 mål fordelt på 20 kamper, gjennomsnitt på 8,0 mål per kamp for Frøyas damelag. Frida Sofie Antonsen som spiller på Hitras damelag er på 2.plass med 115 mål på 20 kamper, gjennomsnitt 5,8 mål per kamp.

Frøyaspillerne Helena Bekken (Veras lillesøster og Vendelas tvillingsøster) og Sara Solli Knutshaug ligger på henholdsvis 7. og 8.plass på scoringsstatistikken i 4.divisjon for damer.