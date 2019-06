Klart for nytt Farmen-inspirert marked

Nyheter

Onsdag 12.juni arrangeres det stort sommermarked ved Frøya sykehjem.

- Det er sunn galskap det vi holder på med, for å gjøre dagene meningsfulle for de som bor her og fordi vi hadde lyst til å finne på noe utendørs, smiler livsglede-ansvarlig ved sykehjemmet, Rachel Tørum.

Slik dukket ideen om et sommermarked i Farmen-stil opp.

- Vi prøvde det for første gang i fjor og det ble en kjempesuksess. Allerede i januar fikk vi mail fra utstillere som var gira på å komme tilbake. Det kommer til å bli en dag fullspekket med underholdning fra scenen, servering av grillet laks fra Salmar og øl fra lokalt bryggeri, besøk fra barnehager og av dyr. En del av de ansatte blir å kle seg i Farmen-inspirerte klær som kan vekke en del minner, forteller Tørum.

Fylte gåstoler og handlekurver med blomster, lefser og hvalburgere - Vi håper på gjentakelse!

Et sommermarked må selvfølgelig ha salgsboder. Coop Hamarvik, Krogstad spekemat, Frøyværingen og Bryggeriet Frøya kommer. Det blir også en egen smultringbod og strikkebod, håndspa, tombola og lykkehjul.

Nytt i år er at det kommer til å bli enda mer aktivitet utenfor sykehjemmet, legger Tørum til.

- Frisklivssentralen, Frøya storhall og Maxtrim kommer til å arrangere aktiviteter som tautrekking og sekkehopping.

De som var innom markedet sist gang vil nok huske at vinden var en utfordring.

- Det gjorde at vi måtte stenge ned tidligere enn planlagt, men vi har ikke bestilt vind i år og håper at værgudene er med oss, smiler Rachel Tørum. Værprognosene for i morgen ser heldigvis lovende ut.