I dag, onsdag, ble det for andre gang arrangert sommermarked ved Frøya sykehjem. Denne gang med bedre vær, mer folk og enda flere aktiviteter enn i fjor. Flere oppvekstsenter opptrådte med sang og dans, det ble servert god mat og drikke, og arrangert "hønskjit-bingo". For å nevne noe. Ta en kikk i bildegalleriet for et innblikk i den innholdsrike dagen.