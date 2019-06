Elfrida ble husket av kongen

Nyheter

I folkehavet under Sommermarkedet på Frøya sykehjem i dag gikk det rykter om en 100-årsjubilant, og selvfølgelig ville lokalavisa Hitra-Frøya ha en prat med bursdagsbarnet. Men så viste det seg at Elfrida Augusta Johansen hadde tatt en tur til Mausund på den store dagen, for det er der hun har bodd omtrent hele livet.