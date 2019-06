Gir seg i vindkraftsaken

Nyheter

Et enstemmig Frøya formannskap bestemte seg i dag for ikke å kjøre vindkraftsaken videre.

Det betyr at det ikke vil bli noen rettsak i håp om å få stanset vindkraftutbyggingen på Frøya.

Bakgrunnen for formannskapets vedtak skyldes kommuneadvokatens vurdering der det kommer fram at det er lite sannsynlig at kommunen vil nå fram med et rettslige skritt.

Selv om formannskapet nå tar Kommunal og Moderniseringsdepartentets (KMD) til etterretning, var det flere som ga uttrykk for sin skuffelse over å komme fram til dagens vedtak.

-Jeg hadde et håp da saken ble løftet til KMD, men dessverre gikk det ikke slik vi håpet, sa Arvid Hammernes.

Hadde tre alternativer

Formannskapet var også samlet i går for å vurdere saken i går. Da ble tre alternativer diskutert. Disse var:

Å gå rettens vei. I dette ligger også en mulighet om å be retten om midlertidig forføyning nok en gang. Å løfte hele sakskomplekset inn til Sivilombudsmannen Alternativt ikke gjøre noen ting og ta det som har skjedd til etterretning.

Etter en diskusjon bestemte politikerne seg for å møtes i dag tidlig (onsdag) for å ta den endelige beslutningen.