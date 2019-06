Mest sannsynlig at skolestua blir stående

Nyheter

Etter flere runder med tilbuds-innhenting på å flytte den gamle skolestua fra skolegården på Sistranda til Bygdetunet ved sjøen, er det nå mest sannsynlig at bygget blir stående der det er. Tilbudet på å flytte bygget og sette det opp igjen var på 3,8 millioner. Bare å plukke sammen bygget for lagring kommer på 2,8 millioner.

Kristin Reppe Storø (Ap) sa til Hitra-Frøya etter forrige runde da disse summene ble presentert, at man burde tenke alternativt: at skolestua kan stå der den er. I og med at Sistranda skole nå skal spillet oss i barneskole og ungdomskole, og at det derfor kan bli mindre press på uteområdene, bør dette vurderes igjen.

Det var også det rådmannen la fram som forslag i siste formannskap. Her skisseres mulighet for at skolestua kan stå, og brukes der den er, både til skole- og museale formål. Det var vedlagt et notat fra rektor ved Sistranda skole, der det skisseres hvordan bygget kan bli brukt til skoleformål.

Mot Martin Nilsens (H) ene stemme valgte formannskapet nå å gå for forslaget fra rådmannen, og de ba om å få en tilstandsvurdering og kostnadsoverslag på hva det vil koste å sette skolestua i stand der den står.