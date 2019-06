Nyheter

Forvaltningsutvalget i Frøya har tildelt en prikk til Vakre Frøya AS ( Diamonds Club) for brudd på alhohollovens forskrifter. Dette kommer etter en gjennomført skjenkekontroll hvor det rapporteres at skjenkestedet ikke har oppført alkoholfrie eller alkohol-lette varer på skjenkekartet.