Hitra kommunestyre har egengodkjent den omstridte planen for Herøya. Det er forretningsmann Lasse Høyem som har fått regulere sin eiendom på øya øst for Knarrlagsundet. Planen kommer i et område som kommunen har definert som landbruk- natur- og friluftsliv (LNF) i sin overordna plan, og det er i høringsprosessen kommet inn en rekke innspill fra blant andre grunneiere på Herøya, som reagerer på at det tillates en plan for utbygging.