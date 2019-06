Nyheter

Det synges av full hals når lokalavisa kommer inn døra til Hitra misjonshus i Fillan. Fidelis er et lite kor som møtes her til øving hver torsdag, og det har de gjort i to år.Da de startet opp hadde de 12 medlemmer, forteller korleder Silvio Krauss, men nå er de nede i seks trofaste som er nettopp det Fidelis betyr - de troende, de trofaste.

Det er ikke størrelsen og antallet medlemmer det kommer an på, legger Silvio raskt til.

- Ta for eksempel Carpe Diem som består av fire stemmer. De synger flott i lag, og det gjør vi også, smiler han.

Lærer bort sangteknikk

Det er duket for en hyggelig øvelse med god stemning. Latteren sitter løst, men innimellom er det også litt alvor for Silvio er opptatt av at kormedlemmene lærer seg sangteknikk. Det å formidle kontakt med publikum, artikulasjon, riktig pust og synge flerstemt.

Det mener kordamene har hjulpet veldig.

- Vi har en kjempeflink læremester. Jeg føler jeg har lært masse siden jeg startet i koret, forteller Inger Johanne Roald.

- Vi har blitt bedre til å synge og det takket være øvelsene som Silvio rettleder oss i, sier Jorunn Silnes.

Fidelis er i utgangspunktet et kirkekor. De forteller at de synger nye og gamle salmer, og låter på ulike språk. Deretter ramser de opp en rekke kjente låter.

- Jeg er så glad for at vi synger Bjørn Eidsvåg for da får jeg skarret på r-ene, smiler Birgith som opprinnelig kommer fra Bergen.

Fidelis har blant annet opptrådt i kirkene på Hitra, under SommerFillan, Frivillighetens torg og på Helsetunet.

Utenom øvinger og opptredener er koret opptatt av det sosiale. De har blant annet vært på sommeravslutning og tatt Thamshavnbanen til Løkken verk. En artig og fin tur hvor det å synge i den store berghallen var litt av en opplevelse, forteller Jorun.

- Man blir glad av å synge og være med i kor. Det gir en god følelse uansett hvilket humør man i utgangspunktet er i fra før, smiler Heidi Fugelsøy og ønsker nye medlemmer velkommen til øving med Fidelis.