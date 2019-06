- Det som møtte oss var et sørgelig syn

Nyheter

- Vi finner denne ugjerningen mot gruppa meget merkelig og utrolig provoserende, uttaler aksjonsleder Eskil Sandvik i «Nei til vindkraft på Frøya». Fredag fant aksjonsgruppa sine plakater og bannere, samt noen flagg, liggende i en haug.

- Fredag morgen ble vi oppringt fra forbipasserende i Nessadalen om at plakater og bannere gruppa hadde plassert rundt utbyggingsområdet til Frøya vindkraftverk var i ferd med å bli tatt ned. Jeg kjørte selv en tur for å se kl 0800 og kunne bekrefte at alt av visuelle effekter gruppa hadde plassert i området var tatt ned og plassert i leiren gruppa hadde etablert på motsatt side av veien for anleggsarbeidene. Da ingen har lov til å stoppe for å se mens arbeid pågår i Nessadalen, ble det til at gruppa måtte vente til arbeidene sluttet i 1430 tia før de fikk tatt det i nærmere øyensyn. Det som møtte gruppa da de kom til plassen var et sørgelig syn, sier Sandvik.

- Alle plakater, bannere og andre visuelle effekter vi hadde fått fra kunstnere og fotografer rundt omkring i hele landet var slengt i en stor dynge sammen med noen av våre norske flagg i leirområdet. Da vi gikk igjennom sakene oppdaget gruppa fort at flere ting rett og slett var revet i filler, og flere ting mangler, fortsetter han.

Eskil Sandvik og «Nei til vindkraft på Frøya» syns det er provoserende oppførsel og retter skytset mot utbygger TrønderEnergi.

- Hva er det Gjersvold og co vil med dette? Forsoning kan det ikke være. Vi mener de i stedet for å fjerne våre ting, kunne de heller ha ryddet opp i alt plastsøppel de har bidradd med i Nessadalen. Vi håper for fremtiden at vi får ha tingene våre i fred. Vi gir oss ikke, sier Sandvik.

Lokalavisa har bedt TrønderEnergi om en kommentar til saken, denne foreligger ikke ennå.

Aksjonsgruppa forteller at de har gjenreist en del av effektene.

- Flere kom til etterhvert og gruppa bestemte seg for å sette opp effektene igjen innenfor leirområdet gruppa har fått beskjed om at vi får oppholde oss utenfor arbeidstid, sier Sandvik.