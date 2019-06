Nyheter

Frøyatunnelen var stengt tirsdag morgen. Veitrafikksentralen opplyste rundt klokka 07.50 at politiet var på tur til stedet og at stengingen var på grunn av bilstans.

Det oppstod raskt kø etter at tunnelen ble stengt, og rundt kl 8.15 gikk køen forbi rundkjøringa på Hammarvika.

Kl. 8.20 meldte Vegtrafikksentralen at tunnelen var åpnet for trafikk igjen.