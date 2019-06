Sommer-salmer med Heidi og Silvio

Nyheter

Onsdag byr ekteparet Heidi Kristine Fugelsøy og Silvio Krauss på ny salmekveld, denne gang i Fillan kirke.

Dette er tredje året paret arrangerer slik kvelder.

Denne gang er temaet sommersalmer, både kjente og ukjente. Sammen vil de geleide oss inn i en spennende sangkveld med sanger, musikk og fortellinger.

- Vi føler tilbudet er ønsket, og får gode tilbakemeldinger, forteller Heidi.

- Jeg vil fortelle litt om salmene, se på teksten og hva den betyr og ikke minst litt om forfatteren og hans bakgrunn, forklarer hun.

Det er ikke bare de vanlige kirkegjengerne som besøker salmekveldene.

- Her får vi også besøk av andre, også utenbygds, som er glade i musikk og salmer, forteller Silvio.

De setter pris på at menighetsrådet stiller med kaffe og kveldsmat. Dette blir som regel en trivelig avslutning på kvelden der salmene ofte blir samtaletema.

Ekteparet forteller at salmekveldene er svært lærerike for de to.

- Under forberedelsene til salmekveldene, får vi et svært godt innblikk i salmene, noe som er både lærerikt og interessant, smiler de to.

Begge mener salmene våre er en kulturskatt som mange bør ta del i.

- Dessuten er det noe fint ved å synge. Å synge gjør deg glad. Det gir livskraft og livsglede, mener Silvio som er kantor i Hitra kommune.

