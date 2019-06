Like mye en skildring av kystkulturen vår som av en tragedie

Nyheter

For 120 år siden inntraff en av norgeshistoriens største ulykker til havs like utenfor Titran på Frøya. 140 mennesker omkom som følge av et uvær som ikke kunne varsles lokalt på grunn av manglende telefonforbindelse. Titranspelet er basert på denne ulykken, men er også så utrolig mye mer enn en skildring av en tragedie.