- Vi er ikke overrasket, men likevel glade

Statsadvokaten har i dag gjort kjent at dommen i straffesaken mot Lerøy Midt AS i Fosen Tingrett ikke blir anket.

- Vi er ikke overrasket, men likevel, selvsagt, glad for at selve rettssaken er ferdig, uttaler styreleder i Lerøy seafood Group, Helge Singstad i en pressemelding.

Lerøy Midt var tiltalt for å ha brutt dyrevelferdsloven på grunn av skader lakselus har påført laksen i anlegget deres, men ble altså frifunnet.

Burde ikke vært i retten

Singstad mener saken aldri skulle vært ført for retten.

- Politiets etterforskning skulle medført at den ble henlagt, ikke minst med tanke på politiets innsyn i selskapets grundige tilsvar til Mattilsynets påstander, men også etter hvert selskapets meget omfattende belysning av fakta i saken. Dette ville spart samfunnet og selskapet for store ressurser.

- Men når det er sagt, rettssaken og dommen gir oss en god og verdifull anledning til å få saken bredere belyst. Gjenvinning av tilliten til den viktige institusjonen Mattilsynet vil bidra til at det i årene som kommer, skapes store samfunnsverdier, sier Singstad.

Årsaken til at Lerøy aldri vurderte verken å akseptere Mattilsynets fremferd, påstander eller konklusjoner i denne saken, fra år 2016, var to viktige forhold.

- Først nevner vi hensynet til våre dyktige medarbeidere. Vi kunne ikke akseptere at personer i offentlige maktposisjoner kom unna med sitt forsøk på karakterdrap av mange dyktige mennesker langs kysten.

- Det andre er at vi som næringsaktør i en viktig fremtidsnæring tar vårt samfunnsansvar på alvor. Den viktige institusjonen, som Mattilsynet er, må justere kursen. Vi legger til grunn at denne saken med dets tilliggende fasetter, herunder svertekampanjer, vil bidra til at den kursendringen skjer hurtig, sier Helge Singstad.

Sterkt beklagelig

Lerøy Seafood Group (LSG) synes det er trist og samfunnsmessig sterkt beklagelig at selskapet kunne bli utsatt for den fremferd som enkeltindivid, også på toppnivå, i Mattilsynet over tid har fått utvise.

- Ikke alle har tatt konsekvensene av sin fremferd, enda. Vi er alle avhengig av tillit, enkeltindividet, næringsaktører, offentlige tilsyn og politisk ledelse. Noen har valgt å bryte denne tilliten og misbrukt sin makt, det kan man ikke tillate, det må skje endringer. Mattilsynet har en svært viktig funksjon i det norske samfunnet, ikke bare som kontrollør, men også som veileder og premissgiver.