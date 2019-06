Fremkalte hele spekteret av følelser

Vi ser kvinner som bekymrer seg for menn og sønner når de drar ut på havet

Nyheter

Forhåpentligvis er det fullt på Moldhaugen på Titran i kveld, når Titranspelet har premiere. Forhåpentligvis er alle godt kledd, og utstyrt med papir til å tørke snørr og tårer. For dette er sterke saker, også handler det om noe som skjedde i skjærgården like utenfor Frøya for 120 år siden.