Avlyser kveldens forestilling

Titranspelet opplyser at kveldens forestilling (lørdag) avlyses.

- Det skyldes rett og slett værmeldinga. Været har blitt som tidligere meldt, og sjansen er stor for at det blir sterk vind og kraftige regnbyger utover kvelden, sier Mona Skarsvåg i Titranspelet.

- Sikkerheten for publikum og aktører må komme i første rekke, og når været er som det er så ser vi ingen annen mulighet enn å avlyse. Vi beklager dette på sterkeste, sier daglig leder i Frøya kulturhus og prosjektleder for Titranspelet, Håvard Dyrø.

De har vurdert forholdene på spelplassen Moldhaugen, tilføyer Mona Skarsvåg.

- Og lyden er essensiell. Vi vil at alle skal få med seg det som skjer på scenen og få en god opplevelse, men når vi var på Moldhaugen var det bare vind og blafring å høre. Ut fra forholdene slik de er nå, kan vi ikke garantere en god nok forestilling, og har man ikke lyd da får man ikke til spel. Det er synd, men sånn er det dessverre. Det eneste vi ikke får gjort noe med er været.

De har vurdert å sette opp ekstraforestilling, men besluttet ut fra billettsalget at det blir plass til alle på den ordinære forestillinga i morgen, søndag.

- Alle som har kjøpt billetter til kveldens forestilling kan benytte billetten sin på forestillinga i morgen (søndag) som starter klokka 15.00. (Spelplassen åpner klokka 14.00). Vi håper at så mange som mulig har anledning til dette. De som ikke har anledning til å se forestillinga i morgen, får refundert billettene. De dette gjelder kan ta kontakt med Frøya kulturhus på e-post over helga, sier Håvard Dyrø.