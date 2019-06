Dedikerer kunstutstilling til foreldrene sine, Olaus og Lolly

Nyheter

Kunstnerne Astri Reppe og Trine Hakkebo Brandeggen arrangerte felles utstilling på Titran i helga.

- Vi kommer fra havet begge to. Til tross for at vi har ganske forskjellige uttrykk, utfyller vi hverandre. Bildene våre passer godt i lag. Du skal ikke se bort i fra at vi to blir å finne på noe sammen ved en senere anledning også, smiler Astri Reppe.