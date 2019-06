Nyheter

- Jeg har vært i kontakt med Hitra kommune for å høre når det blir hurtiglader i Fillan. Hvorfor? Fordi jeg synes det er greit å ha tilbudet.

Det forteller Tor Erik Bremnes som er bosatt i Trondheim og har hytte på Frøya. Vi møter Tor Erik mens han står og lader sin elbil, en fire år gammel Kia Soul, ved den nye Fortum ladestasjonen utenfor rådhuset.

Tor Erik har testet ut om det går an å kjøre elbilen uten ladestopp mellom byen og Frøya før.

- Det gikk helt fint, men da kjørte jeg rolig. Jeg hadde strengt tatt ikke behøvd å lade i dag, men ville se om det funka. Tidligere har vi kjørt vanlig fossilbil utover til hytta som brukes mye, spesielt om sommeren. Jeg tenker det er greit å ha muligheten til å lade i Fillan, særlig om vinteren når det går mer strøm.

Tor Erik er nyfiken på alt som er nytt. Det er noe av grunnen til at han valgte å kjøpe seg elbil.

- Samtidig er det også litt økonomi i det. Miljøet klarer ikke Norge med sine fem millioner mennesker å redde alene, men man bidrar jo litt ved å kjøre elbil.

Tor Erik kommer opprinnelig fra Frøya, men flyttet da han var 17 år for å ta videre utdanning.

- Jeg er utdannet vernepleier og har jobbet innen helse i 40 år, men nå har jeg byttet jobb og kjører taxi i Trondheim.

Og da kjører du elektrisk?

- Ikke elektrisk, men hybrid. Det spørs om det blir elbil etter hvert, det er mange taxier som har gått over til det.

Vi står sammen med Tor Erik mens bilen hans skal lades opp til 83 prosent, og klarer ikke dy oss. Vi må spørre om han synes det er greit at det bygges vindkraft for å få strøm til elbilen.

- Det er fornybar energi, men jeg synes at vindmøller bør plasseres uti havet. Vindkrafta som planlegges på Frøya blir for ruvende. Jeg er i mot både plasseringa og måten det blir gjort på. Jeg skjønner godt gjengen som ligger i telt i Nessadalen.