Tar sjansen for tiende gang

Nyheter

Til helga arrangerer Klubben grendalag Ta sjansen for tiende gang.

- Det er mange båter som har meldt seg på, og vi ser at det er like populært som det har vært før om årene. I år er det 14 båter som har meldt seg. Men vi ser at frøyværingene og hitterværingene er litt trege, og melder seg på i siste liten. Men Flatvalgrenda, som i år også er veldig aktiv, har allerede meldt se gpå med tre båter, forteller Aleksander Søreng, leder i Klubben grendalag. De har arrangert Ta sjansen i Tungvågvatnet siden 2010.

Det blir som vanlig matservering, og aktiviteter for barn.

- Vi kaller det for et barnearrangement, med hoppeslott og konkurranser for barna.

Premier blir det også, for de som tar sjansen, og blir de raskeste frem til å ringe i bjella som er festet til en bøye ute i vatnet.

- Vi har vært så heldige å få med oss næringslivet, som er alvorlig interessert i Ta sjansen. Vi har fått mye sponsormidler til premier. Førstepremien er 2.500 kroner, pluss en stor gave til en verdi av ca. 10.000 kroner.

- Hva går inntektene til?

- Det går til drift av Klubbahuset, som det er dyrt å holde ved like. Og vi har nettopp bygd en lekeplass til en verdi av 400.000 kroner, som vi har spart til i mange år. Pengene går tilbake til ungdommen og ungene i grenda vår.

Han forteller at det ligger mange dugnadstimer bak et slikt arrangement. Men nå er dugnadsgjengen klare for Ta sjansen for tiende året, og Søreng gleder seg.

- Jeg gleder meg til å oppleve folkelivet. Og jeg tror det kommer noen kreative innslag, inspirert av vindkraftdebatten. Det gleder jeg meg til å se hva blir, sier Søreng.