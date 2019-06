Nyheter

Nå har Norges Handikapforbund, avdeling Frøya og Hitra, vært på ferde igjen. Fest på Nord- Dyrøy fredag den 14. juni på den gamle brygga der Iver Øyn regjerte og dampen la til for oss som husker det. De som eier brygga nå, er så generøse å låne ut brygga til handikaplagets sommerfest hvert år. Ruth Sjøvik Johansen er lagets leder, mannen, Ivar Martin er hjemmefødt der. Det er varmt og stille sommervær, og vi hygger oss inne og ute.

Enda tre nye medlemmer har laget fått det siste året. Vi er nå 89 medlemmer og aldersspredningen er stor. Den yngste er 5 år og den eldste 90.

Lederen åpnet festen med å spørre hva laget har gjort eller betydd i tiden mellom årsmøtet i mars og festen nå i juni. Du store min, her spørres det etter og forventes resultater tett som hagl. Det skal leveres. Slikt må en i grunnen lete litt etter vanligvis.

Den konkrete saken er oppussing av svømmebassenget på Sistranda og krav til universell utforming. Det betyr at svømmehallen skal kunne brukes av mennesker med forskjellig funksjonsnivå. Det kan dreie seg om noe så enkelt som minst mulig dører og ingen terskler tilpasset rullestolbrukere, høyden på knapper og dørhåndtak, blindeskrift samt andre tiltak som letter bruken for flere.

Det er ikke lett å forstå for alle arkitekter. Laget vårt uttalte seg i saken og påpekte noen mangler kommunen har fattet gode vedtak.

Hva annet? Jeg tenker på hvor hyggelig det er å være en del av dette laget. Bare det at det eksisterer og synliggjør og minner alle på at alle mennesker må ha en tilværelse hvor en selv kan gjøre noen frie valg.

Er en bevegelseshemmet av ulike grunner, kan friheten lett bli sterkt redusert. En må tenke universal utforming i all samfunnsplanlegging og bygging. Det er for oss alle samfunnet skal utvikles, ikke bare for noen.

Så på spørsmålet om hva laget har gjort i de siste fire månedene, er foruten bassengsaken, blott sin tilstedeværelse og synliggjøring av "et samfunn for alle" og en møteplass for ivrige, hyggelige mennesker et viktig resultat.

På festen nå var det rundt 40 menneske, og loddsalget kom opp i røflig kr. 6500,- Gevinstene hadde vi med selv.

Menyen var tradisjonell. Nyrøkt laks produsert og servert av Ivar Martin Johansen, bacalao av Ulrik Dyrvik og Sølvi Wahlvåg, jordbær, kaffe og kaker. Og hos oss et me flatbrød til alt som er godt. Det gikk masse flatbrød.

Med liv og med lått hygger vi oss godt. Allsang hører med, andre innslag, mye latter og gode samtaler rundt bordene. På vedlagte bilde ser vi eierne så vidt til venstre. Stor takk til dem. Legger også ned et bilde av den lyse sommernatten som senker seg over laget og Nord- Dyrøya og gjør oss ekstra glade og takknemlige for festen og livet da vi skilles og rusler hjem.

Anne Marie Dranger Bachen