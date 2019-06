Dobbelt så mange er med i år

Nyheter

Sommerles-kampanjen er i full gang, og det er mange barn fra Frøya og Hitra som deltar i år.

Faktisk dobbelt så mange som i fjor, forteller biblioteksjef på Frøya, Monika Kopaczek-Styczen og sier det er 147 barn registrert så langt på Frøya. Biblioteksjef på Hitra, Islam Abou Hassan, forteller at det er registrert 182 barn på Hitra.

Til nå har ungene på Frøya lest 1384 bøker. Det utgjør 144 290 sider.

Ungene på Hitra har lest 1147 bøker og 125 762 sider.

- Sommerles.no er en nettbasert sommerleskampanje laget for å motivere barn til å lese av egen lyst. Barn som leser jevnlig i løpet av sommeren, opprettholder leseferdighetene sine gjennom en lang ferie. Noen barn leser på fritiden uten noen ekstra motivasjon, men vi vet også at de barna som ikke gjør det, stiller med et dårligere utgangspunkt ved neste års skolestart, forteller Monika og Islam.

Nytt i år er at barn som går i barnehage, men skal starte på skolen til høsten, kan delta i kampanjen som det er fullt mulig å melde seg på ennå. Barn som deltar i Sommerles kan vinne premier og de hentes på biblioteket. Den største premien blir etter sommeren når det kommer forfattere til bibliotekene for å møte barn som har deltatt i lesekampanjen.

Sommeråpent

Monika minner om at det er sommeråpent bibliotek på Frøya i pr.

- Vi har åpent hele juli fra mandag til fredag. Lørdager er vi stengt. Det blir en vikar på biblioteket, Ingrid, som tar i mot alle som har behov for å låne bøker, aviser og bare har lyst til å sitte der og lese.

Det er vanlige åpningstider igjen fra august.

Hitra bibliotek er også betjent hele sommeren, forteller Islam.

- Fra 21.juni til og med 14.august har biblioteket åpent mellom 11.00 til 15.00 fra mandag til lørdag, med litt lengre åpningstid på torsdager, fra 11.00 til 17.00.