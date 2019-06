- Har nye momenter som gjør at departementet bør snu

Nyheter

Aksjonsgruppa «nei til vindkraftverk på Frøya» har engasjert advokatfirmaet Elden i vindkraftsaken.

Oppdragsansvarlig advokat er John Christian Elden.

Advokat Ingvild Boe Hornburg representerer folkeaksjonen nei til vindkraftverk på Frøya.

Følgende krav er sendt til kommunal.- og moderniseringsdepartementet:

«Frøya vindkraftverk. Krav om omgjøring på bakgrunn av feilaktige faktiske og rettslige forutsetninger samt saksbehandlingsfeil.»

Det er også bedt om oppsettende virkning:

«Det anmodes om oppsettende virkning fram til nærværende begjæring er behandlet, da anleggsarbeid vil være i strid med Frøya kommunes lovlige vedtak. Dersom byggearbeidet fortsetter gjennom sommeren vil dette kunne føre til irreversible endringer i naturen.»

Det er sendt med nye momenter i saken til KMD som de ikke har tatt stilling til tidligere. Vi i aksjonsgruppa har stor tro på at KMD vil fatte vedtak i vår favør, og dermed opprettholde Frøya kommunes stoppordre, som Trønderenergi klaget inn til fylkesmannen i Trøndelag. På grunn av store irreversible ødeleggelser i naturen er vårt håp at byggearbeidet blir stanset snarlig i påvente av at KMD får behandlet saken.

Lene Dahlø Skarsvåg

For aksjonsgruppa «nei til vindkraftverk på Frøya»