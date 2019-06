Nyheter

Christina Grønning og Shajan Ghanfili var to av fire som drev restauranten Landstrykeren på Hopsjøbrygga i fjor sommer. Nå er Christina og Shajan tilbake for nok en sommer med restaurantdrift på Hitra.

- Det er veldig gøy å være tilbake. Vi kom på onsdag og da vi nærmet oss Hitra begynte det å pirre i magen. En gledesrus gikk gjennom kroppen, sier Shajan med et smil.

De var her i ti uker i fjor.

- Det var trøkk, ganske travelt og tungt til tider, men vi var veldig godt fornøyde med hvordan det hadde gått da sesongen var over. Tilbakemeldingene vi fikk var også gode. Nå er vi tilbake fordi vi har lyst til å se om vi kan opprettholde det vi bygde opp sist sommer og gjøre det enda bedre. Vi gleder oss til å se igjen mange lokale fjes fra i fjor, sier Christina.