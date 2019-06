Tyvstarter Utihavet med intimkonsert

Nyheter

Onsdag starte Utihavet-festivalen på Mausund. Men tirsdag blir det en tyvstart på arrangementene med intimkonsert i museumslokalene. Det er vokalgruppa Femme, med blant andre Mausunds egen Elisabeth Antonsen Dyrø som en av de fem sangerne, som skal ha konserten.

- Vi har fått sponsorstøtte som gjør at vi kan holde en slik konsert. Det blir solgt 100 billetter, og det skal settes ut stoler i lokalet hvor vi stiller ut de gamle båtene. Så vi håper at det fylles opp. Konserttida er satt slik at det blir mulig å komme seg til og fra mausund med båt. Så hvis folk vil ta en ettermiddagstur til mausund kan det passe bra på tirsdag, sier Arnstein Antonsen i Trøndelag kusthistoriske museum på Mausund.

Han forteller at museet vil ha åpent forstkommende lørdag. Da blir det mulig å kjøpe billetter der. Ellers selges det billeter i døra på tirsdag.