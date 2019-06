Bevilger ekstra millioner til mobil og bredband

Nyheter

Fylkestinget i Trøndelag har bevilget seks millioner ekstra til utbygging av bedre bredbånd og mobildekning i Trøndelag

I går kom NMKOM (nasjonal kommunikasjonsmyndighet) med tilleggsbevilgning til Trøndelag på 9,5 millioner

Det betyr at fylkeskommunen i 2019 totalt har 80,5 millioner til bredbånd- og mobilprosjekter.

- Legger vi sammen dette med midlene fra utbyggingsaktørene, kommunene og fylkesmannen, er satsingen på området ca. 300 mill. i Trøndelag i 2019, forteller Per Olav Hopsø (Ap) som er hovedutvalgsleder for Transport i Trøndelag fylkeskommune.

Han har kjempet for de økte bevilgningene:

- For oss er dette et viktig satsingsområde. Tildelingen fra NMKOM i viser at vår innsats blir lagt merke til. Tilgang til digital infrastruktur er i dag like viktig som strøm, vei, vann og kloakk. For oss enkeltpersoner, for landbruket og resten av næringslivet har god dekning faktisk blitt helt elementært. Uten nettilgang i dag blir man nesten frakoblet samfunnet. Det meste skjer på nett, fastslår Hopsø.

Han er glad for tildelingen og sammen med fylkets egne midler mener han dette vil bidra til at flere bredbåndsprosjekter blir utbygd og sikre innbyggerne i Trøndelag bedre nettilgang.

- Fellesskapet sørget for strøm til alle. Nå må fellesskapet sikre tilgang på høyhastighets nett til alle, mener hovedutvalgslederen.