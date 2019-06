Mangfoldig kunstutstilling

Nyheter

Lademoen kunstnerverksted er tilbake på Sula med mer kraft og bredde enn noen gang tidligere. Hele syv kunstnere har sendt bidrag til årets utstilling i galleriet på Sulas kulturhus. Det hele ble høytidelig åpnet på Sulafestivalens andre dag.

Grendelaget som pådriver

Evelyn Ovesen og Kari Elise Mobeck hadde fått det ærefulle oppdraget med å åpne årets kunstutstilling i galleriet på kulturhuset. Evelyn fordi hun var en pådriver i oppstarten av AIR (artist in residence, utenlandske kunstnere som hadde ukesopphold på Sula i 2012 - 2016.). Kari Elise fordi hun har organisert årets utstilling med kunstnere fra Lademoen kunstnerverksted.

Syv kunstnere stiller ut

For en bredde, for en allsidighet! Syv kunstnere med ulike teknikker og uttrykksformer gjør at det er en utstilling som langt fra er kjedelig. Kari Elise Mobeck har selv noen bilder i utstillingen. I tillegg er det bilder fra Jan Erik Evjen, Kristian C Karlsen, Ann Lundstrøm, Sølvi Myhre, Barbro Maria Tiller og Per Rune Vatne.

Kirsten Mellemsæther ble hedret

Evelyn Ovesen sa i sin åpningstale at hadde det ikke vært for Kirsten Mellemsæther så hadde vi i dag mest sannsynlig ikke stått samlet i et rom fylt med kunst fra Lademoen kunstnerverksteder ute på Sula, og at vi bør minnes Kirsten med takknemlighet for alt det hun har gjort. Kirsten døde i vinter i en alder av kun 64 år.

Evelyn sa videre at hvis Kirsten hadde sett oss stå her i dag så ville hun hatt et smil om munnen når hun så hva hennes innsats hadde resultert i. Både Evelyn og Kari Elise slet med å kontrollere tårene t under denne delen av seansen, og holdt et godt grep om hverandre for å hente styrke fra hverandre.