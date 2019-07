Må vise konkrete næringsplaner før eventuell konsesjon på eiendom

Nyheter

Rådmannen ville avslå Nordbotn Eiendom AS sin søknad om konsesjon på erverv av eiendommen gnr 76 bnr 1, fordi bruken er oppgitt å være fritidsformål, og at lokale drivere er interessert i å kjøpe eiendommen som tilleggsareal for sine bruk. I søknaden hadde firmaet oppgitt at eiendommen skal brukes som: Fritidseiendom, evt. utvikling av fritidseiendommer på sikt. Småbåthavn m/flytebrygge. Videreføre avtaler om drift av produktiv landbruksjord.