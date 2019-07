I dag markeres den internasjonale fyr- og merkedagen

Nyheter

1. juli er den internasjonale fyr- og merkedagen.

- Markeringen vil for vår del gjelde alle de ulike tjenestene vi utfører for å sikre vår vakre og langstrakte kyst. Dette innbefatter fyr, lykter, varder, båker og lysbøyer, men også den veiledningen som våre trafikksentraler gir – samt trafikkoversikten som vi lager og tilbyr gjennom innsamling av AIS-data for fartøyer, forteller sjøsikkerhetsdirektør Arve Dimmen i Kystverket.

Dimmen forteller videre at det vil blir markeringer over hele verden denne dagen. Den internasjonale maritime organisasjonen IALA (International Association of Lighthouse Authorities) markerer dagen på Mallorca, ved Portopi fyrstasjon. Der arrangeres det en internasjonal markering med deltakere fra flere land.





I Norge blir det noen markeringer som retter fokus mot nettopp fyr og merker, men dagen først og fremst blir markert ved Kystverkets etatsmuseum på Lindesnes fyrstasjon.

– Vanligvis er det de store fyrene som får mest oppmerksomhet i offentligheten, men disse utgjør bare en liten del av Kystverkets kjede av mer enn 22 000 navigasjonsinnretninger langs kysten av Norge, forklarer Dimmen.

Gjennom historien er det bygget til sammen 200 bemannede fyrstasjoner i Norge, men det har aldri vært mer enn 154 i funksjon samtidig. Den teknologiske utviklingen har gjort betjening ved fyrstasjonene overflødig, og i dag er alle fyrstasjoner avbemannet. Drøyt 100 av de klassiske fyrstasjonene er likevel fortsatt i drift som navigasjonsinstallasjoner.

Snart kan Eirin bli "Fyrmester av første grad" To friskuser har padlet fra Sula til Halten . På veien "samlet" de på fyr. Nå mangler Eirin Malmo bare ett av 21 utvalgte fyr for å oppnå tittelen "Fyrmester av første grad".

Disse fyrstasjonene er nå en del av nettverket av 22 000 installasjoner som bidrar til å gjøre den lange og utfordrende kysten sikker for ferdsel.

– Vi omtaler gjerne sjøvegen som riksvei nummer 1. Kysten og havet har vært viktig for nasjonsbyggingen i Norge. Den er viktig med tanke på samfunnsbygging og nyttetrafikk, men kysten og sikker ferdsel langs kysten er også viktig for oss nordmenn med tanke på rekreasjon og opplevelser. Jobben som gjøres med å legge til rette for sikker ferdsel er derfor viktig, og bærekraftig forvaltning skal sikre kysten for fremtidige generasjoner, avslutter sjøsikkerhetsdirektør Dimmen.