- Jeg visste dere sto her

Nyheter

Politiet i Orkdal lensmannsdistrikt, som også omfatter Hitra og Frøya, forteller i dag på sin Facebookside om kjedelig episode da de holdt kontroll på Gjølme.

- Det er én ting som er dumt med den kontrollen her, og det er at jeg visste at dere sto her. Det var en bil som blinket med lysene og varslet alle om kontrollen, fortalte en ærlig bilist som ble kontrollert på Gjølme.

Det lokale politiet setter liten pris varslinger av kontroller. I dag kunne det gitt fatale konsekvenser.

- Vit det, du som varslet i dag, at UP425 tok en alkoholpåvirket sjåfør i en semitrailer på denne kontrollen. Han hadde kjørt fra Hitra til Gjølme før han ble stoppet. Syns du det er ok å møte en fullastet semi med en beruset sjåfør på fv. 714? Tenk litt på hva du gjør når du varsler om politi langs vegen. Ikke hjelp fyllekjørere. Neste gang kan det hende vedkommende tar livet av noen du er glad i, advarer politiet på sin Facebookside.