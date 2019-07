Nyheter

Min tante Elbjørg Petra Lillevik døde for ikke så lenge siden. Da jeg var lita tilbragte vi alltid sommerferier på hytta på Hitra og besøkte ofte tante Elbjørg og familien, et av høydepunktene i ferien.

Jeg gledde meg alltid til å se dem igjen og syntes det var stas når alle kom på besøk i onkels lastebil med kasse på lasteplanet som vi satt på. Da var veien humpete og lang, syntes vi.

Tante Elbjørg tok oss med på tur til Terningsvannet, på blåbærturer, sykkelturer til Hamna gård, og disket opp med saft og kurv med mat som vi spiste ute i gresset, uten og få en eneste flått på kroppen.

Da skein sola og det lukta nyslott gress ute. Sola skein om kapp med tante, vi overnatta på loftet i skyvesenger, vinduer med blondegardiner, det lukta godt i alle rom.

Eimen av nybakt brød fra kjøkkenet blandet med grønnsåpe og nordavindstørket klær var tydelig. Hun laget alltid hygge for alle rundt seg, alltid en klem og et smil å gi til dem rundt seg.Takk for varmen og gode klemmer.

Lyser fred over ditt minne.

Birgith Eriksen