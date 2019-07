Klagde på vedtak - får bygge naustet likevel

Nyheter

Sigrid Hanssen har søkt om å få gjennombygge et naust på sin eiendom i Tranvikan. Naustet ble tatt av en storm på 1980-tallet. Administrasjonen i Hitra kommune avslo søknaden, og henviste til at det er et område regulert til naust i planen for Tranvikan, men at den omsøkte tomta ligger innenfor landbruksområde.