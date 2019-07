Avviser advokatkravet i vindkraftsaken

Nyheter

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har avvist å behandle vindkraftsaken på nytt, etter at advokatfiramet Elden leverte begjæring om det. Det skriver Frøya.no, som har fått tilgang på svaret sendt fra departementet til advokatfirmaet.

Advokatfiirmaet mente at fylkesmannens, og deretter departementets, avgjørelse var fattet på feil grunnlag, og at Frøya kommunes byggestopp for vindkraftverket dermed var gyldig.

Saken om Trønderenergi har lov til å bygge vindkraftverket er dermed endelig avgjort i forvaltningen.