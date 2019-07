- Guttorm var aktiv deltaker og premissgiver i utforming av strategi for utvikling av marin sektor - både innenfor fiskeri og havbruk

Nyheter

Superveteran Guttorm Reppe fyller 90 år 6. juli. Med sin omfattende bakgrunn har han – fra 1950/-60 årene preget utviklingen ikke bare på Frøya, men også i tidligere Sør-Trøndelag Fylke og også nasjonalt.

Han startet som fisker, reiste i utenriksfart som styrmann og kaptein, var pelsdyroppdretter fra 1965/-66 til 1972 og deltok i starten av oppdrett i begynnelsen 1970 gjennom Frøya Edelfisk AS. Han var også en av pionerene og pådrivere fra 1970-årene for å få etablert fiskerirelatert utdanning og anskaffelse av skolefartøy for fiske/fangst til Frøya.

Etter en del prosesser i forhold til sentrale og regionale myndigheter fikk Frøya vgs. også faglinje for akvakultur i begynnelsen av 1980 årene. Guttorm ble også engasjert av Forsøksrådet for skoleverket (utvikling av fagplaner) i 1970-årene og var faglærer til han gikk av med pensjon i 1987. Han var fiskerirettleder først i Aure og seinere på Frøya. og i utvikling av kompetanse innen bl.a. havbruk ble han ofte «leid ut», også til andre fylker.

I tillegg til de ordinære jobbene var Guttorm en samfunns- og politiskengasjert person gjennom en generasjon, både på kommune og på fylkesnivå. Han deltok i kommunestyret i 8 år og satt på fylkestinget i Sør-Trøndelag i 5 perioder.

I perioden fra etaten Fiskerisjefen for Trøndelag ble etablert i 1970 årene til omorganisering 1998 hadde regionen fiskeristyrer både for Nord og Sør – Trøndelag fylker. I fiskeristyrene var det over hele perioden en meget god sammensetning av fremsynte ressurspersoner med nødvendig breddekunnskap fra næringen (havbruk, industri, fangst) og fra politikk (kommunal, regional og nasjonalt nivå).

Som leder i Sør-Trøndelag fiskeristyre over flere perioder var han aktiv deltaker og premissgiver i utforming av strategi for utvikling av marin sektor både innenfor fiskeri og havbruk.

Inntil 1960-årene hadde Sør-Trøndelag flere oppegående og allsidig fiskerimiljø (flåte/industri), men etter at silda forsvant og etter reduksjon i en del andre fiskerier bar næringen opp gjennom etter hvert preg av pessimisme, mismot, manglende rekruttering og dårlig lønnsomhet både for fiskere og fiskemottak/-industri. De strategiske grep som ble tatt av fiskeristyrene i Trøndelag fra 1970-årene og utover bl.a. innenfor gradvis voksende havbruk (tiltak innenfor forskning/ forvaltning/ utdanning/ næringsutvikling), utnyttelse av lite utnyttede marine arter, omstilling av taskekrabbenæringen, kobling og samhandling mellom fiskeri/havbruk, mv., står seg godt også i dag.

Arbeidet i fiskeristyrene bar preg av hva styrene kunne få til som samlet sett gavnet næringen i Trøndelag. Det var lite partipolitikk, men til dels høglydte diskusjoner hvor Guttorm ikke var blant de mest lavmælte. Motto; «Det er bedre å debattere en sak uten å fatte vedtak enn å vedta saker uten debatt».

Selv om jeg også opp gjennom årene hadde mange og harde diskusjoner med Guttorm (han kunne enkelte ganger irritere en gråstein), har vi alltid samarbeidet særdeles godt; også i vanskelige saker. Og det som var imponerende og som jeg synes er flott ved han er hans evne til å skille mellom saker og personer. Han bar aldri nag i etter tid; tvert om. Når diskusjonene var over, var han alltid en god venn, kollega og en interessant samtalepartner. Som Guttorm kunne sagt det selv - «allvitende er jeg ikke; men jeg vet meget» og det stemmer faktisk.

Som den mangfoldige personen Guttorm er har han også alltid vært interessert i Frøyas og regionens historie. Spesielt etter overgang som pensjonist har han vært og er fortsatt meget aktiv i bl.a. Frøya Historielag, både som leder og medlem og ikke minst som en glimrende formidler overfor besøkende, barn/ungdom og overfor lokalbefolkning generelt.

Jeg er glad for at jeg fikk være en med på utviklingen av næringen i Trøndelag fra begynnelsen av 1970-årene og vil takke Guttorm for det jeg har lært av han (og av de andre veteranene) og ikke minst for hans markante, handlingsorienterte og proaktive engasjement som han fortsatt har i dag.

Jeg vil gratulere Guttorm og kona Gerd hjerteligst med den store dagen.

Alf Albrigtsen

– tidligere Fiskerisjef/regiondirektør for

Trøndelag