Jorunn fant det perfekte stativet

Nyheter

Jorunn Austnes Nes fra Ulsteinvik er på besøk på Mausund under Utihavet. Hun strikker luer og panneband som hun tover og broderer på. Hun hadde ikke planlagt noe salg på Mausund, men hadde med seg en eske med panneband. Og torsdag ble det så hun rigget seg til utenfor museet. Kopien av en fiskehjell var et perfekt stativ for de fargerike håndverksproduktene.