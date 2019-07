Livsglede på fellestur til Halten

Nyheter

Livsglede for eldre Hitra var invitert med på tur til Halten av Livsglede for eldre Frøya, helga 21.-23.juni.

- Sjøen gikk hvit utenfor Halten, men det stoppet ikke oss fra å ha innholdsrike dager der ute, skriver Livsglede for eldre Hitra på sin Facebook-side.

De ble skysset over til fyret og fikk omvisning i fyret og området på Store Reinsøy av Erling. På Sauøya fikk de servert lunsj.

- Da vi returnerte til Husøy, ble vi invitert inn av Lillian som disket opp med god mat og drikke. Hun hadde fyrt opp så vi fikk varmen i oss igjen. Lørdagskvelden dro hele gjengen ned til Tørrfiskrommet og overvar en konsert med Ola Bremnes. Atter en flott opplevelse, skriver Livsglede for eldre Hitra og takker Livsglede for eldre Frøya for en flott helg og spesielt Aslaug som sørget for innkvartering der ute.

Alle bilder foruten det første er tatt av Livsglede for eldre Hitra