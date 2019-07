Beklager at mange måtte snu

Nyheter

Joar Johansen, styreleder i Mausund IL og ansvarlig for UTiHAVET-festivalen, beklager sterkt at flere titalls festivaldeltakere måtte gjøre vendereis fra Dyrøya fredag kveld.

Med Plumbo, Fremmed Rase og Katastrofe på scenen på Mausund, ble det trangt om plassen på Dyrøya da publikum skulle ta seg utover til fesitivaløya.

Dette går fram i en melding som UTiHAVET-komiteen sendte ut lørdag formiddag. Ut fra rapporter fra folk som sto igjen og parkeringsvakter på Dyrøya, kan så mange som 40-50 festivaldeltakere ha blitt nektet å bli med siste båt ut. Nå tilbyr festivalledelsen alle som hadde betalt inngangsbillett på forhånd fredag, og som er over 18 år, å komme inn på samme billett i kveld, lørdag.

Ny erfaring

- Vi har vel aldri tidligere opplevd at folk ikke har kommet seg ut til øya fredag eller lørdag kveld. Vi har hatt utfordringer et par ganger til Barnas dag, men dette var nytt for oss, sier Johansen, som er kritisk til at AtB ikke maktet å fylle forventningene om å frakte alle som skulle til Mausund for å få med seg konserten på Varden stadion.

Han forteller at opptellingen av antall solgte billetter viser at det var omkring 650 festivaldeltakere innom teltet fredag kveld. Med de som ble stående igjen på Dyrøya, kunne man vært oppunder 700. For arrangøren kan dette bidratt til et betydelig økonomisk tap.

- Det blir vanskelig å arrangere ting i distriktene dersom ikke det offentlige spiller på lag. Vi opplever stor støtte for det vi jobber med fra politikere både i kommunen og fylket, men synes vel ikke at dette forplanter seg videre nedover til AtB, som har fått i oppdrag å utføre det politikerne ønsker, sier han.

Fredag kveld kontaktet han blant annet FosenNamsos Sjø for å sjekke om det var mulig med ekstratur, og da det ble klart at Vetlefjord var på vei til Halten, ringte han Wold Kysttransport.

Heller ikke Wold hadde båt og mannskap klar som kunne rykke ut på kort varsel. Dermed måtte han gi den vanskelig beskjeden til de som ventet at de ikke hadde mulighet til å komme seg utover.

Ekstrabåt i kveld

Joar Johansen forteller at han i forkant av festivalen hadde møte med AtB for å forsøke å få økt kapasitet på rutenettet i forbindelse med UTiHAVET. Det endte med ekstratur i forbindelse med Barnas dag torsdag og konserten nå i kveld.

- Vi skulle gjerne ha sett at vi fikk gjennomslag for ekstratur også fredag kveld, som vi ønsket. Nå ser vi at dette ville berget alle som sto og ventet, sier han, og legger til at ekstraturen i kveld (lørdag)går klokka 20:00.

Andre konsekvenser

Johansen understreker at han skjønner prinsippet om at det ikke er annerledes når siste båt har gått til Øyrekka enn når siste buss har kjørt på fastlandet. Kommer man ikke med, så kommer man ikke med. Konsekvensene blir likevel helt annerledes.

-Når siste båt har gått, er det ikke bare å bestille drosje eller få noen man kjenner til å hente seg i bil. Man får iblant inntrykk av at de som styrer dette innbiller seg at det blir det samme at siste båt til Øyrekka har gått som at siste buss i byen har kjørt fra holdeplassen. I teorien er det kanskje slik, men de praktiske konsekvensene for folk som er avhengig av ferge eller hurtigbåt, er dramatisk annerledes, understreker han.

Kan få komme i kveld

Johansen forteller at komiteen håper at alle som hadde tenkt seg utover fredag og som ikke fikk det til, men som hadde kjøpt billett på forhånd, kan komme i kveld, lørdag, i stedet. Billetten fra fredag vil da gjelde for konserten i kveld. Forutsetningen er at de har fylt 18 år, som er aldersgrensen for kveldens konsert.

Gikk mange båter

Samtidig som han er frustrert over det som har skjedd og oppgitt over at AtB ikke hadde tatt høyde for at er mange ganger flere reisende denne helga enn en alminnelig helg i ferietiden, legger han ikke skjul på at dersom folk hadde vært litt tidligere ut, så hadde nok alle kommet seg over tidsnok.

- Det gikk seks avganger fra Dyrøya til Mausund på dagen fredag, med kapasitet til å ta med i alt omkring 450 passasjerer. Det hadde nok vært mulig for alle som var på vei å komme utover i tide, dersom man hadde startet litt tidligere. Det er alltid risikosport å satse på siste båt hvis man ikke absolutt må. Det vet alle vi som holder til på øyene, slår han fast.

Hans oppfordring til alle som er på vei til Mausund i dag, er derfor at de ikke venter til i siste liten. For har man først kommet seg til øya, er man garantert å komme seg hjem igjen.

- Vi har leid inn Vetlefjord til å gå så mange turer som nødvendig for å få alle trygt over til fastlandet når konserten og festen er slutt, slår han fast.