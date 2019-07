Terese er lokalavisas nye journalist

Nyheter

Terese Torgersen fra Randaberg ved Stavanger er ansatt som ny journalist i lokalavisa.

- At det ble Hitra-Frøya er tilfeldig. Etter å ha jobbet fire år i Stavanger, synes jeg det var på tide å prøve noe nytt - og gjerne på en annen plass. Og da jeg så utlysningen bestemte jeg meg for å søke. Heldigvis fikk jeg jobben, og nå gleder jeg meg til å bli kjent med øyværingene, forteller Terese som har arbeidet over ti år som journalist.

Hun har bred erfaring med å skrive tekster for tradisjonelle- og sosiale medier, blant for annet Stavanger Aftenblad, Bygdebladet og Solabladet. Det siste året har hun hatt ansvaret for bydelsavisen Tastavis der hun har skrevet saker selv og hentet inn stoff fra eksterne bidragsytere.

I 2013 ble hun eksaminert fra California State University Northridge med bachelorgrad i journalistikk. I tillegg har hun studert markedsføring i New York samt fred- og konfliktstudier i India.

- Å jobbe med tekst, foto, video og sosial medier er noe jeg synes er spennende og ønsker å fortsette med, forteller lokalavisas nye journalist.

Har du tips eller ideer til Terese; kontakt henne på

terese.torgersen@hitra-froya.no