- Vi mener det er unødvendig å spille på pupper

Joker Dolmøy la i forrige uke ut et bilde av en medarbeider med to vannmeloner i hendene og teksten: "Jokerjentene har fått påfyll på vannmelon. Hvor store meloner foretrekker du?". Det har skapt en rekke reaksjoner. Både fra de som mener bildet er støtende og de som mener det er et artig påfunn.

Joker Dolmøy valgte etter hvert å slette bildet fra sin Facebook-side.