Boksen går!

De fem andre elevene gjemmer seg så godt de kan på uteområdet bak Kvenvær oppvekstsenter. En skjuler seg bak trappa, en bak en trekasse. Og en har klatra opp i et tre og skjuler seg inne i løvet. En etter en blir de oppdaget, og kalt fram til boksen. Nora sniker seg innpå for å komme til boksen uten at Leander ser henne.