Kommer til Frøya med vakre viser

Nyheter

Maria Haukaas Mittet og Lars Bremnes fant tonen da de møttes i det populære tv-programmet ”Hver gang vi møtes” på Tv2 tidligere i år. Med gjensidig beundring for hverandre som artister begynte de å vurdere et musikalsk samarbeid og la ut på turnéen "Viser på veien" i vår. Frøya kulturhus er ett av stedene Maria og Lars skal besøke i høst, nærmere bestemt søndag 20.oktober.

De møtes på scenen gjennom egne viser og andre sanger som har stor betydning for begge. Konserten fremføres av Maria og Lars sammen, hver for seg - og med et felles band med tre musikere.

Om Maria Haukaas Mittet

Maria Haukaas Mittet er fra Senja og har en lang bakgrunn som artist. I 2004 debuterte hun som plateartist og hennes første album «Breathing» solgte til gull. Oppfølgerplaten «Hold On Be Strong» kom i 2008 og solgte til gull etter kun tre uker.

Tittellåten ble en internasjonal hit etter femteplassen i den internasjonale Eurovisjonfinalen. I 2011 spilte Maria inn juleplaten «Lys Imot Mørketida» sammen med Oslo Gospel Choir, hvor hun synger flere låter på egen dialekt, og i 2014 gav hun ut sitt første norskspråklige album «HEIM». Platen ble en stor suksess, og inneholdt både egenskrevne viser og andres på egen dialekt, med grobunn i den nordnorske visetradisjonen.

Tore Halvorsen med intimkonserter på Frøya Den tidligere Ole Ivars-vokalisten skal synge på frivilligsentralen og på sykehjemmet

Gjennom sanger som «Folk i Husan» (Kari og Ola Bremnes) «Himmel i mella oss» og «Heim» har Maria funnet hjem til musikken som ligger sitt hjerte nærmest, og i 2015 stakk hun av med seieren i TV-programmet «Stjernekamp», med en vise fra nord «Gjennom sorga går ei sang» (Halvdan Sivertsen). I 2017 og 2018 turnerer Maria også med sin egen konsertforestiling «Jåla fra Lakselvnes», der 12 nordnorske viser flettes sammen med egne historier om oppvekst, ensomhet og kjærlighet.

Om Lars Bremnes

Lars Bremnes er født i Svolvær og har vært bosatt i Harstad siden 1997. Han debuterte med platen «Stjernesukkertøy» i 1994, og har siden gitt ut syv album under eget navn. I tillegg har han også gitt ut to album med søsknene Kari og Ola Bremnes. I 2000 og 2006 vant Lars Spellemannprisen, og i 2009 ble han tildelt Prøysenprisen. I 2015 slapp han albumet «Himmel nok tel alle», hans syvende i rekken. Tittellåten lå nesten tre måneder på NRK P1s A- liste.