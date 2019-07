Vømmølbasen sjøl kommer til Sula

Nyheter

Norsktopp-kongen, A1-stjernen, en spellemannsvinner og en av Norges beste gitarister blir å høre på Terna brygge i juli. Men aller først kommer Vømmølbasen sjøl, Hans Rotmo, på lørdag.

- Selv om lørdag er utsolgt, er det fortsatt billetter igjen til søndagskonserten med Rotmo, sier Ola Flyum som tilbyr et familievennlig arrangement søndag ettermiddag.

Konsert tilpasset ferjetidene

Ettermiddagskonserten på søndag er tilpasset ferjerutene slik at besøkende skal komme seg til og fra Sula.

- Hans Rotmo & Porcelens band spiller for fulle hus omkring og høster strålende kritikker. Tekstene er lekne, skarpe, såre og morsomme. Bandet er i storslag. Alt ligger an til en flott lørdag og søndag på Sula, sier Flyum.

Mer familievennlig

- Vi har tidligere fått kritikk for at vi arrangerer populære konserter på Sula som mange har lyst til å få med seg, men som de ikke kan nå på grunn av manglende ferje-retur. Nå forsøker vi å tilpasse oss og tilbyr både en konsert/middagspakke for så og si samme prisen. Dette er et meget gunstig tilbud, sier Ola Flyum.

Team Ingebrigtsen og venners fest

Terna brygge ruster seg til storinnrykk også neste helg. Da blir det storfest med familien Stein Ingebrigtsen og sønnene Christian og Martin Ingebrigtsen fredag 19 juli. Den tradisjonelle Venners festen følger 20 juli hvor vår egen Frode Jektvik skal sikre feststemningen.

Onsdag 31. avsluttes juli på Terna med råtassblues og heftig rock´n´roll fra Norges gitarkonge og den habile spellemannsvinneren David Eriksen.

Norsktopp-kongen og A1

Stein Ingebrigtsen fra Namsos hadde langt hår og fikk sitt gjennombrudd med sangen med samme navn. Hans tirade med hits ga han tilnavnet Norsktopp-kongen.

Han ble likevel overgått av sønnen Christian som ble en verdensstjerne i boybandet A1. Nå får Terna oppleve han før A1 kjører i gang sitt comeback og verdensturné senere i år.

Album på seks språk

Stein Ingebrigtsen feirer han 50 år som plateartist og er en av Norges mestselgende artister gjennom tidene med over 1,3 millioner solgte album bare her til lands. Han har også plateutgivelser i Sverige, USA, Japan og Tyskland, og har hatt suksess på seks språk: norsk, svensk, tysk, engelsk, italiensk og spansk.

Med slagere som Langt Hår, Bare Du, Cento Campane, Solen skinner alltid der du helst vil være og Landevei toppet han Norsktoppen så mange ganger at han fikk tilnavnet ”Norsktopp-kongen”, og ble nominert til Spellemannsprisen tre år på rad i 1973-75.

På 70-tallet deltok han på Treff-serien, en plateserie med norske artister sine versjoner av internasjonale hits, sammen med Inger Lise Rypdal, Gro Anita Schønn og Dag Spantell.

Solgt over 10 millioner album

Christian Ingebrigtsen feirer 20 år som en av Norges mest folkekjære artister. Han har som medlem av A1 reist verden rundt med hits som Caught In The Middle, Everytime, Take On Me og Same Old Brand New You. Han har både vunnet en Brit Award og en MTV-award, har solgt over 10 millioner album, og er ifølge Guinness book of hit singles, blant de 500 mest suksessfulle artistene i Britisk liste-historie.

Som soloartist har Christian toppet listene her hjemme med låter som In Love With An Angel og Things Are Gonna Change. Han har gitt ut 3 soloalbum som solgte til gull og platina, samt juleplaten Paint Christmas White i samarbeid med Frelsesarmeen. Låten Still fra hans siste album, spilles fremdeles ofte på NRK P1.

Martin Ingebrigtsen er en talentfull pianist og vokalist, og selv om han ikke har valgt musikken som levebrød, har han lang erfaring som sanger og musiker, i tillegg til å være fast pianist for flere storband. Nå synes far og bror at det er på høy tid at Norge oppdager det helt spesielle talentet til Martin og tar han med ut på veien.

Råtass-blues

Vidar Busk, Daniel Eriksen og Stig Sjøstrøm har, ved flere anledninger, spilt seg fra New Orleans, på kryss og tvers gjennom Mississippi, og til Memphis. De har blitt tatt i mot som helter av både innbyggere og lokale musikere, og har opptrådt på bl.a B.B. King's Club Ebony, Blue Biscuit Blues Festival, Hal & Mal's og Morgan Freeman's Ground Zero Blues Club, for å nevne noen.

Musikken er dypt forankret i sørstatenes bluestradisjoner, ispedd Memphis rock 'n roll og New Orleans R & B.

Spiller blues i verdensklasse

Vidar Busk dro til USA som 15 åring for å spille med den amerikanske artisten Rock Bottom. Her utviklet han en enorm teknikk og rutine som livemusiker. Han har bevist at man ikke trenger være født i USA for å spille blues i verdensklasse.

Daniel Eriksen er en av landets hardest arbeidende bluesartister. Han har turnert flere kontinenter med sin Mississippi-og New Orleans-inspirerte blues, og med det opparbeidet seg et rykte som en fremragende slidegitarist som alltid leverer forrykende show.